Die Postbank verlässt Germersheim und gibt das Gebäude und den Postservice auf. Betrieben wird die Post in der Sandstraße, in der Mitte der Altstadt, von der Postbank. Briefe, Briefmarken und Päckchen sind ein Nebengeschäft der Postbank. Das Bankgeschäft ist die eigentliche Aufgabe. Schon seit vielen Jahren betreibt die Deutsche Post ihr Geschäft mit Partnerfirmen. Ab Montag, 1. August, wird eine neue Partnerfirma in der Königsstraße 17, ein Post-, Lotto- und Tabakgeschäft öffnen und das Postgeschäft weiterführen. Darauf weist die Post in einem Aushang hin. Die Postbankfiliale in der Sandstraße ist eigenen Angaben zufolge ab dem 2. August geschlossen. Kunden der Postbank müssen ab diesen Tag in die Filiale nach Speyer, Wormser Straße 2-4, fahren. Dort werden übrigens auch Leistungen der Deutschen Post und DHL angeboten.