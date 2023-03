Derzeit läuft an der Europäischen Schule in der Karlsruher Waldstadt ein größerer Polizeieinsatz. Auch das Spezialeinsatzkommando Baden-Württemberg ist vor Ort. Laut Polizei wurde dort ein Alarm ausgelöst. Ob wirklich eine Bedrohung vorliegt, ist bisher nicht bekannt. Die Schule wird durchsucht. Das Gebiet um die Albert-Schweitzer-Straße ist gesperrt. Die Straßenbahnlinie 4 ist in beiden Richtungen in der Waldstadt unterbrochen.