Mit einem Hubschrauber hat die Polizei am späten Freitagabend ein Kind im Bereich Freisbach gesucht. Auch die Feuerwehr war an der Suchaktion beteiligt. Zeugen hatten gemeldet, dass sie nachts in der Ortsrandlage von Freisbach ein Kind gesehen hatten, das vermeintlich alleine unterwegs war. Wie sich herausstellte, hatte sich das Kind lediglich bei einem Spaziergang kurzzeitig von seiner Mutter entfernt. Es konnte laut Polizei im Einsatzverlauf wohlbehalten bei seiner Familie angetroffen werden.