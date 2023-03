Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ein Mann erhält die Bescheinigung über einen negativen Schnelltest an einer Teststation in Hagenbach. Zwei Tage darauf ruft das Gesundheitsamt an. Sein Test in einer Apotheke in Wörth sei positiv gewesen. Er müsse umgehend in Quarantäne. Als man am Telefon zu keiner Einigung findet, statten drei Polizeibeamte der Familie einen Besuch ab.

„Das war sehr heftig“, sagt Dimitrios V.* (*Name der Redaktion bekannt). An einem Freitag hatte er wegen eines Friseurtermins einen Schnelltest absolviert, der negativ ausfiel. Doch