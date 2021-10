Der erste Baum von bis zu sieben ist gefällt, weil umgehend gehandelt werden musste. Das antwortete Bürgermeister Marcus Schaile (CDU) auf die RHEINPFALZ-Anfrage, warum so schnell gefällt wurde. Schaile erklärt, dass ein externer Baumsachverständiger die Linden genau untersucht hat. Bei diesem nun gefällten Baum habe die Bohranalyse gezeigt, dass außer der Rinde nicht viel Substanz vorhanden ist. Teilweise sei das Holz im Inneren des Baumes mit den Fingern zu zerreiben gewesen. Aus Verkehrssicherheitsgründen musste der erste Baum deshalb sofort gefällt werden, da der Gutachter keine Verantwortung übernehmen wollte. Bei den übrigen Bäumen habe die Stadt drei bis vier Wochen Zeit. Doch auch dann müssten sie wegen des Pilzbefalls entnommen werden.

Zur Überplanung des Kirchenplatzes sagte Schaile, dass das geplant sei, doch gebe es noch keinen Termin. Da Luitpoldplatz und Paradeplatz sowie Nardini-Platz schon etwas länger neu gestaltet seien, sollte auch der Kirchenplatz ebenso wie andere Plätze in der Stadt neu überplant werden. Das sei über viele Jahre geplant. Der Kirchenplatz könnte nun wegen der gefällten Bäume zügiger in die Planung kommen. Diese Möglichkeit stellte bei der Sitzung des Stadtrates der erste Beigeordnete Sascha Hofmann in den Raum, ohne jedoch ein genaues Datum oder eine Jahreszahl zu nennen.