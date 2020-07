Die Pfalzwerke unterstützen mit einer Spendenaktion Vereine und Organisationen, die wegen der Corona-Pandemie in Not geraten sind. Interessierte im Netzgebiet der Pfalzwerke-Gruppe konnten sich für eines von zehn „Heldenpaketen“ bewerben. Jeweils 1000 Euro wurden per Losverfahren an die erfolgreichen Bewerber ausgeschüttet. Im Kreis Germersheim gehören dazu der Tennisclub Neupotz, der TV Schwegenheim und der Sportverein Scheibenhardt 1949.

In Scheibenhardt fand jetzt die sechste von zehn Übergaben der „Spendenschweine“ statt. „Grundsätzlich wollen wir das Geld für die Unterhaltung unserer schönen Sportanlage verwenden“, sagte der Finanzvorstand des Vereins Holger Völkel. „Auch die Reparatur des Flutlichtmastes steht an, da dieser total schief steht und somit relativ unbrauchbar ist.“

Auch der Tennisclub Neupotz hat die Spende bereits erhalten. Das Geld soll in die Erweiterung des Clubheims und die sanitären Anlagen fließen, erklärte der Vorsitzende Roland Heid bei der Übergabe. In Schwegenheim steht die Übergabe noch aus.