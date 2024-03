Mit der Aktionsreihe „Ostern mit Hildegard“ bietet die Pfarrei Hl. Hildegard von Bingen allen Kindern, Jugendlichen und jungen Familien aus den zur Pfarrei gehörenden Gemeinden Bellheim, Knittelsheim, Lustadt, Ottersheim, Weingarten und Zeiskam, erneut ein breites kind- und jugendgerechtes Angebot an den Tagen vor Ostern sowie am Ostermontag an.

An Gründonnerstag, 28. März, 20 Uhr, findet in Knittelsheim ein „Gemeinsamer Gang durch die Nacht statt.“ Gestartet wird in der Katholischen Kirche mit einem kleinen Impuls zum letzten Abendmahl. Danach machen sich die Teilnehmer auf zu einem gemeinsamen Gang durch die Nacht, um an mehreren Stationen die Passionsgeschichte zu erleben. Der Abschluss wird an der Knittelsheimer Kapelle sein. Am Karfreitag, 29. März, wird zu kinder- und jugendgerechten Kreuzwegen eingeladen, bei dem gemeinsam die Passionsgeschichte betrachtet wird. Die einzelnen Treffpunkte sind jeweils bei der Katholischen Kirche: In Bellheim und Ottersheim um 10 Uhr; in Zeiskam um 11 Uhr.

Zu einer kleinen Osternachtsfeier für Kinder und Jugendliche wird am Karsamstag, 30. März, nach Zeiskam eingeladen. Treffpunkt ist um 20 Uhr in der Katholischen Kirche. Von dort aus ziehen die Teilnehmer weiter zum Pfarrgarten, wo das Osterfeuer entzündet und an die Auferstehung von Jesus gedacht wird. Anschließend darf das Osterlicht mit nach Hause genommen werden.

An Ostermontag, 1. April, 10,30 Uhr, wird zu einem Emmaus-Gottesdienst für die ganze Familie nach Lustadt-Oberdorf eingeladen. Wer Lust hat, kann zuvor an einer Emmaus-Radtour nach Lustadt teilnehmen. Dazu treffen sich die Radfahrer jeweils um 9.30 Uhr bei den Kirchen in den einzelnen Gemeinden.