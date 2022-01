Die Kreisverwaltung Germersheim informiert, dass die Abfuhrtermine der Papiercontainer (770 Liter und 1100 Liter) von der mit der Abfuhr beauftragten Firma Remondis kurzfristig geändert wurden. Diese Änderungen wurden bereits in den Online-Abfallkalender übernommen und sind nun dort abrufbar.

In diesem Zusammenhang gibt die Kreisverwaltung den Tipp, den Terminservice „Denkdran“ der Abfallwirtschaft zu nutzen. Hier erhält man seine persönlichen Abfuhrtermine, inklusive Verlegungen ganz einfach per Mail zugeschickt. Daneben können die Abfuhrtermine auch als ICS Export (iCal) in die elektronischen Kalender integriert werden.

Beide Service-Angebote sind auf der Homepage der Abfallwirtschaft des Landkreises Germersheim abrufbar unter www.kreis-germersheim.de/abfallkalender