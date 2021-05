„Aus Neupotz wurde wieder Schwegenheim.“ Das hat Ortsbürgermeister Bodo Lutzke (FWG) am Montag mitgeteilt, nachdem der Landesbetrieb Mobilität seit den frühen Morgenstunden im Kreis Germersheim und in Dudenhofen unterwegs gewesen sei und die insgesamt sechs in der Hexennacht vertauschten Ortsschilder wieder in die richtigen Gemeinden gebracht hat. Wer hinter der Aktion steckte, ist weiter unklar.