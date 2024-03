Manfred Blaschke hat für sein vielseitiges ehrenamtliches Engagement die Landesehrennadel erhalten. Der Germersheimer ist in vielen Organisationen tätig.

Auf Initiative des Germersheimer Bürgermeisters Marcus Schaile war Manfred Blaschke zur Verleihung der Ehrennadel des Landes Rheinland-Pfalz vorgeschlagen worden – ein Antrag, den Landrat Fritz Brechtel gerne und nachdrücklich unterstützte. Blaschke ist seit vielen Jahren in unterschiedlichen Organisationen ehrenamtlich tätig und bei allem, wofür er sich einsetzt, mit viel Herzblut dabei. Manfred Blaschke kann seine Mitmenschen begeistern, ist (welt)offen, herzlich, humorvoll und ein echtes Organisationstalent. Bei der Planung und Durchführung von Vereinsveranstaltungen offenbart er, unterstützt von seiner Ehefrau Ursula, eine Detailliebe, die ihresgleichen sucht, heißt es in der Begründung für die Auszeichnung.

Manfred Blaschke ist „ein Mann für alle Fälle“: Neben seiner Rolle als Schriftführer des Vereins Europalz mundart Germersheim, die er seit 2018 ausfüllt, obliegt ihm die Organisation aller kulturellen und gesellschaftlichen Veranstaltungen des Vereins. Bemerkenswert ist Blaschkes Eigeninitiative: Als der gemeindepädagogische Dienst des evangelischen Dekanats in Germersheim sein Aktionsprogramm „Aktiv ab 50“ vor etwa drei Jahren einstellen musste, nahm Blaschke auf Bitte der Programmteilnehmenden das Heft in die Hand und organisiert seitdem die monatlichen Treffen in Eigenregie.

Bei der Frühlingswanderung des Deutsch-Ungarischen Freundeskreises Germersheim-Zalaszentgrót, dessen Stellvertretender Vorsitzender Manfred Blaschke seit April 2023 ist, wurde nun dem nichtsahnenden Germersheimer die Überraschung zuteil. Landrat Brechtel verlieh ihm die Ehrennadel des Landes Rheinland-Pfalz im Namen der Ministerpräsidentin Malu Dreyer. Brechtel dankte Blaschke für sein enormes, langjähriges ehrenamtliches Engagement. Dem Dank schloss sich auch Germersheims Bürgermeister Marcus Schaile an.