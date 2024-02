Helau! Heute geht es los. Na ja, nicht erst jetzt – aber jetzt erst richtig. Nach den Prunksitzungen kommt nun die Straßenfasnacht. Allein im Kreis Germersheim gibt es zehn Umzüge. Endlich wieder.

Im letzten Jahr hatten viele Veranstalter aus Panik vor schärferen gesetzlichen Vorgaben kurzfristig kapituliert. Dabei kamen die gar nicht wie Kai aus der Kiste, sondern waren schon einige Tage, genauer gesagt fast zwei Jahre, alt. Kalt erwischt hatten sie die Veranstalter trotzdem, die neue Fristen bei der Anmeldung des Umzugs nicht auf dem Schirm und zahllose Fragen zu den Sicherheitsvorschriften hatten.

Wenige Wochen vor Rosenmontag standen so viele Unklarheiten im Raum, dass eine Absage der nächsten folgte. Ausreichend informiert schienen damals auch die involvierten Behörden nicht gewesen zu sein. Sei’s drum. Die Durststrecke ist nun vorbei. Zehn Umzüge, das bedeutet: Tausende Teilnehmer auf Wägen und zu Fuß, noch mehr Zuschauer am Straßenrand. Da muss alles seinen geregelten Gang gehen.

Mehr Aufwand, steigende Kosten und seitenweise Formulare zum Ausfüllen nehmen den mitlaufenden Fasnachtern sicher ein bisschen vom Spaß. Aber Vorschriften – etwa die Tüv-Prüfung für alles, was Räder hat – haben auch ihr Gutes. Denn niemand möchte für ein Unglück verantwortlich sein.

Erinnern Sie sich noch an die drei Elefanten, die vor 23 Jahren beim Herxheimer Umzug mitgelaufen sind? Das wäre heute unvorstellbar, war damals schon unsäglich und braucht wirklich niemand mehr. Oder denken Sie an die Zustände in den Ottersheimer Straßen, wo es nur eine Vorgabe gab: „Wer do esch, esch do“. Es war ein toller Umzug, zweifelsohne. Bis das Ganze aus dem Ruder lief und es für die Motivwägen und Rettungskräfte kaum mehr ein Durchkommen auf der Strecke gab. Die Veranstalter zogen 2014 endgültig die Reißleine.

Ja, nicht nur Vorschriften, sondern auch Chaos, Übermut und Krawall am Straßenrand können Fasnachtern die Lust verderben. Also, holt das Lasso raus und streckt die Hände zum Himmel – aber alles in geordneten Bahnen. Helau!