Am Montag, 22. Februar, um 18.30 Uhr wird FDP-Landtagskandidat und Verkehrsstaatssekretär Andy Becht b(Bellheim) zu Gast im „Studio Schmitt“ sein. In der Online-Gesprächsrunde mit Daniela Schmitt, der Spitzenkandidatin der Freien Demokraten zur Landtagswahl, soll es speziell um die Themen gehen, die den Bürgerinnen und Bürgern im Wahlkreis Germersheim unter den Nägeln brennen. Im gut halbstündigen digitalen Format, zu dem sich jeder unter „studioschmitt.de“ zuschalten kann, besteht die Möglichkeit, Fragen zum Wahlprogramm und den Kandidierenden direkt einzubringen. „Weil die aktuelle Lage den persönlichen Austausch kaum zulässt, wollen wir einen direkten digitalen Draht zwischen Bürgerinnen und Bürgern, FDP-Spitzenkandidatin Daniela Schmitt und der FDP vor Ort bieten“, so Becht. Die Freien Demokraten senden live aus den Räumlichkeiten der Landesgeschäftsstelle in Mainz.