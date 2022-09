Ein 16-jähriger Motorradfahrer verursachte in der Nacht von Sonntag auf Montag offenbar beinahe einen Verkehrsunfall, als er sein unbeleuchtetes Motorrad entlang der Fahrbahn auf der B36 schob. Gegen 3.30 Uhr musste ein Fahrzeug wohl ein Ausweichmanöver durchführen, um einen Zusammenstoß mit dem dunkel gekleideten Mann und seinem Motorrad zu verhindern. Dieser war an dieser Stelle untypischerweise zu Fuß unterwegs, da ihm zuvor der Sprit für seine Maschine ausgegangen war. Der hinzugerufene Vater des Jugendlichen brachte ihm Kraftstoff, sodass er seine Fahrt sicher fortsetzen konnte. Glücklicherweise kam es zu keinem Unfall und alle Beteiligten blieben unverletzt. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang den noch unbekannten Fahrer, der mit seinem Fahrzeug ausweichen musste. Dieser soll sich beim Polizeirevier Karlsruhe-Waldstadt unter der Rufnummer 0721 96718 0 melden.