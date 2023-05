Der Wald im Norden Bellheims ist für erholungsbedürftige Wanderer um eine Attraktion reicher. Nahe des ehemaligen Jagdschlosses Friedrichsbühl hat die Ortsgruppe des Pfälzerwald-Vereins (PWV) anlässlich ihres 50-jährigen Bestehens eine Waldlaube errichtet.

Die Idee dazu entstand, es kann eigentlich nicht anders sein, „während einer Wanderung im Pfälzerwald“ im vergangenen Sommer, informierte PWV-Vorstandsmitglied Evi Wayand-Karl. Eine Männerwandergruppe habe an einer ähnlichen Sitzgruppe gerastet und sich überlegt, solch einen Rastplatz auch in Bellheim anzulegen.

Der damalige Vorsitzende Arno Kern habe sich der Sache angenommen. Und so war bald klar, dass die marode Sitzgruppe am Waltersplatz (benannt nach deren Stifter) in Eigenleistung durch eine neue mit Dach ersetzt wird, so Wayand-Karl.

Holz aus Hausabriss gespendet

Ein Vereinsmitglied bot nach ihren Angaben an, das Holz vom Abriss eines Dachstuhls zur Verfügung zu stellen. Mitte März sei das benötigte Holz in Kerns Werkstatt transportiert worden. Dort sei es unter anderem gehobelt und geschliffen und sodann provisorisch zusammengebaut worden. „Um sicherzustellen, dass auch alle Teile passen“, erklärt Wayand-Karl. In die Tischplatte, ebenfalls eine Spende, seien ein Schach- und ein Mühle-Spielbrett eingelassen worden. Eine weitere Spende: das Dach – bedeckt mit über 500 zurechtgesägten, gebohrten und befestigten Schindeln aus alten Treppenstufen. „Eine Heidenarbeit!“, merkt Wayand-Karl an.

Ende April baute die Männerwandergruppe die Waldlaube auf, berichtet Wayand-Karl. Etwa 200 Arbeitsstunden hätten Mitglieder unentgeltlich abgeleistet. Die rund 600 Euro für Schrauben und sonstige Eisenteile etwa habe der Verein übernommen.

Laube feierlich eingeweiht

Zu finden sei die Sitzgruppe ganz in der Nähe des ehemaligen Jagdschlosses Friedrichsbühl (Neu-Haus) am Hauptverbindungswaldweg zwischen Bellheim und Lustadt; auch der neue Wanderweg „Großer Bellheim“ führe daran vorbei. Laut Wayand-Karl wurde die Waldlaube am Wochenende mit einer kleinen vereinsinternen Feier offiziell eingeweiht. Ansonsten stehe die Sitzgruppe der Öffentlichkeit zur Verfügung.

Sollten sich übrigens weitere Spender finden, so ist die Männerwandergruppe um Arno Kern gerne bereit, im nächsten Jahr eine weitere Sitzgruppe im Bellheimer Wald aufzubauen, erzählt Wayand-Karl.