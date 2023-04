Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Man könnte es als den Kampf des Architekten für größtmögliche planerische Freiheit bezeichnen, gegen das Bestreben der Verwaltung, möglichst viel Kontrolle zu behalten. Architekt Michael Humbert (Germersheim) präsentierte jedenfalls seine Grundvorstellung für die Bebauung des ehemaligen Pfadt-Betriebsgeländes zwischen Leitmarstraße und Rheinstraße in Leimersheim.

Was dann am Ende im Bebauungsplan steht, ist einigermaßen offen. Am liebsten, so der Architekt, hätte er ein großes Baufenster (rote Linie, Fläche,