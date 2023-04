Vor Beginn der anstehenden Prüfungszeit wurden die Mitglieder des Jägerprüfungsausschusses in ihr Amt berufen. Landrat Fritz Brechtel überreichte zusammen mit dem für das Jagdwesen zuständigen Kreisbeigeordneten Michael Braun die Ernennungsurkunden und verpflichtete die durch den Kreisjagdmeister Jochen Geeck vorgeschlagenen Prüfer per Handschlag. Neben den bereits in den letzten Amtsperioden tätigen Mitgliedern im Jägerprüfungsausschuss, Jochen Geeck, Manfred Keller, Rolf Bähr, Hubert Müller, Hieronymus Schmitt, Melanie Geeck, Stefan Schmitz, Uwe Merkel und Markus Grehl, wurden Dominik Gehrlein, Markus Gehrlein, Tobias Helck, Tim Hofheinz und Sebastian Kraus neu ernannt. Der Jägerprüfungsausschuss wird für fünf Jahre bestimmt und nimmt die jährliche Jägerprüfung für den Kreis Germersheim ab, informierte die Kreisverwaltung. „Die korrekte und professionelle Durchführung der Jägerprüfung ist eine wichtige Aufgabe im Hinblick auf die Verantwortung für Mensch und Tier“, werden Brechtel und Braun in der Pressemitteilung zitiert. Die meisten Mitglieder wirken darüber hinaus auch anderweitig ehrenamtlich für die Natur, Jagd und Jäger mit – sei es als Mentor für Prüflinge, in der Kreisjagdgruppe, als Jagdpächter oder in anderen jagdlichen Gremien.

Um das „grüne Abitur“ zu erlangen, müssen die Jagdscheinanwärter eine staatliche Prüfung bestehen. Am 10. Mai findet die schriftliche und am 13. Mai die mündlich-praktische Jägerprüfung statt. Der erste Teil der Prüfung, die Schießprüfung, wurde laut Kreisverwaltung von allen 15 Jagdscheinanwärtern bereits bestanden. Das „grüne Abitur“ umfasst sechs inhaltliche Schwerpunkte, viele Stunden Theorie und Praxis: Schießen, Waffenkunde, Tier- und Naturschutz, Wildbiologie, Pflanzenkunde, Fleischhygiene, Jagdrecht und Jagdbetrieb.