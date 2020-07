Fast zeitgleich mit dem Anstieg der Corona-Fallzahlen im Landkreis wurde in Jockgrim die Corona-Ambulanz geschlossen. Die Kassenärztliche Vereinigung verweist darauf, dass die Nachfrage zu gering war. Nun öffnet am Montag eine neue Einrichtung in Rülzheim, allerdings unter anderen Vorgaben.

Weder durch Schwegenheim noch durch die Schließung der Ambulanz sei „annähernd ein Bedarf entstanden“, sagt der Pressesprecher der Kassenärztlichen Vereinigung Rheinland-Pfalz, Rainer Saurwein, und verweist auf seine Nachfrage bei verschiedenen Einrichtungen. Diese Einschätzung deckt sich nicht mit den Zahlen vom Kreis: Allein von 1. bis 3. Juli, also nach dem Bekanntwerden der neuen Coronainfektionen rund um die Freie Evangeliumschristen-Gemeinde, gab es 44 Anfragen über das Bürgertelefon zu Tests, teilte die Kreisverwaltung auf Anfrage mit. Allerdings betont die Sprecherin des Landkreises: „Das bedeutet nicht, dass diese Personen alle einen Test haben wollten, sondern dass sie über das Prozedere informiert sein wollten.“

Dieses Prozedere sieht jetzt so aus: „Die Corona-Ambulanz in Rülzheim steht voraussichtlich ab Montag für die angeordneten Untersuchungen und Abstriche des Gesundheitsamtes zur Verfügung“, so die Sprecherin des Kreises. Die Kreisverwaltung hält die Räumlichkeiten für eine Corona-Ambulanz weiter vor. „Diese kann von Seiten der Ärzteschaft, die für die ambulante Versorgung zuständig sind, jederzeit genutzt werden. Es gibt dazu weiterhin Gespräche mit Ärzteschaft und Kassenärztliche Vereinigung. “

Denn Kreisbürger, die Symptome verspüren, müssen sich derzeit an ihren Hausarzt wenden. Allerdings dürfen sie weiter nicht einfach in das Wartezimmer kommen, sondern müssen anrufen oder die Corona-Sprechstunden besuchen.

Und was ist, wenn man sich einen Test wünscht, ohne Symptome zu verspüren? Die Gründe hierfür können vielfältig sein, unter anderem verlangt Island vor der Einreise einen negativen Test, gleichzeitig erwarten dies auch Arbeitgeber von Arbeitnehmern nach der Rückkehr aus einem Risikogebiet. Hier seien die Hausärzte nicht zuständig, sagt Saurwein, sie dürften nur testen, wenn die Corona-App angeschlagen hat oder Symptome vorliegen. Bürger müssten sich an das Gesundheitsamt wenden.

Beim Kreis Germersheim sieht man das anders: Auch für Tests ohne vorherige Symptome sei der Hausarzt zuständig, heißt es auf Anfrage der RHEINPFALZ.

