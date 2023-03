Auch in diesem Jahr findet von Freitag, 31. März, bis Sonntag, 2. April, in der Messe Karlsruhe wieder die Handarbeitsmesse Nadelwelt statt. Für die laut Veranstalter „internationale Veranstaltung“ sind zahlreiche Aussteller angekündigt und es werden rund 8.000 Besucher von dies- und jenseits des Rheins erwartet. Die Nadelwelt ist aber nicht nur eine Verkaufsausstellung, wie die Organisatoren betonen. Im Programm sind viele Kursangebote verschiedenster Art, Demonstrationen unterschiedlicher Handarbeitstechniken sowie Informationen über neue Materialien, Techniken und Trends. Die Öffnungszeiten der Handarbeitsmesse sind am Freitag und Samstag von 10 bis 18 Uhr und am Sonntag von 10 bis 17 Uhr. Eintritt: Tageskarte 14 Euro, Dauerkarte 21 Euro, Kinder bis 14 Jahre frei. Infos unter www.nadel-welt.de.