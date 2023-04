Die Musikschule Kandel will ihr Engagement in der Stadt Wörth ausbauen. Dies hat der Vorstand der Musikschule beschlossen.

Damit werde auch die finanzielle Basis der Musikschule verbessert, die bislang neben dem Landeszuschuss lediglich über die Sparkasse und der Stadt Kandel finanzielle Unterstützung erfahre. Darüber informierte der Vorsitzende, Günther Tielebörger, in einer Pressemitteilung nach der jüngsten Vorstandssitzung. „Mit rund sieben Prozent kommunalem Zuschuss sei die Schule Schlusslicht im Verband der rheinland-pfälzischen Musikschulen. „Mit über 800 Schülern und 65 Lehrkräften befinden wir uns allerdings im oberen Mittelfeld unseres Verbandes.“

Von Seiten der Stadt Wörth werde das stärkere Engagement der Musikschule begrüßt. „Wir wollen in den Kindergärten ein musikalisches Angebot anbieten. Auch unsere Musikvereine haben ebenso wie unsere Chöre ein großes Interesse, von qualifizierten Lehrkräften Unterstützung zu bekommen“, wird der Beigeordnete Rolf Hammel zitiert. Bislang würden zirka 200 meist jugendliche Schüler von der Musikschule in Einzel- oder Gruppenunterricht unterrichtet.

Erhalt und Förderung unserer Kulturlandschaft seien ein hohes Gut, das zu mehr Lebensqualität in einer Kommune beitrage. Daher sei es nur folgerichtig, dass sich die Stadt Wörth finanziell an der Schule beteiligen wolle, so Hammel.

Auf die neue Herausforderung freue sich die Leiterin der Musikschule Kandel, Margarete Mildner, schon. „Wir haben die entsprechenden Lehrkräfte und die organisatorischen Möglichkeiten, den Wünschen der Stadt Wörth zu entsprechen“, wird sie in der Pressemitteilung zitiert. „Auch freut es uns, dass wir die erforderlichen Räumlichkeiten kostenlos zur Verfügung gestellt bekommen.“ Man plane öffentliche Auftritte, um auf das verstärkte Engagement in Wörth hinzuweisen.

Nach Beschluss des Vorstandes soll die Musikschule Kandel künftig Musikschule Kandel-Wörth heißen.