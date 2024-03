Die Modelleisenbahn heißt im April ihre Fans gleich zweimal willkommen: Die beiden Fahrtage im Zeughaus Germersheim (Zeughausstraße) sind an Ostermontag, 1. April, und am Sonntag, 7. April, geplant. So können Besucherinnen und Besucher einen Aufenthalt an der kleinen Eisenbahn mit einem Frühlingsspaziergang verbinden. Geöffnet ist jeweils zwischen 14 und 18 Uhr. Der Eintritt ist am rechten Gebäudeflügel des Zeughauses möglich. Der nächstfolgende Fahrtag ist dann für Sonntag, 5. Mai, vorgesehen.

Die Modelleisenbahnanlage kombiniert Straßen- und Schienenverkehr im Maßstab 1:87 (Baugröße H0) mit Modelllandschaften, die auch bekannte Pfälzer Gebäude miteinschließt: Burg Trifels bei Annweiler, das Hambacher Schloss oder den Neustadter Hauptbahnhof. Auch Germersheim ist vertreten, mit einem Modell des Zeughauses sowie mit dem weithin sichtbaren Wasserturm.

