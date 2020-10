Am Donnerstag, 5. November von 20 bis 21.30 Uhr lädt die Attac-Gruppe Kandel-Südpfalz zu einem Diskussionsabend ein mit Pascal Endres, Vorsitzender von Bündnis 90/Die Grünen, Kreisverband Germersheim, und Kandidat für die Landtagswahl in Rheinland-Pfalz am 14. März 2021 im Wahlkreis 52 (Wörth am Rhein). Weiterer Gesprächspartner wird Dr. Volker Röske sein, Co-Autor des Buches „Klimagerechte Mobilität für alle – Verkehr der Zukunft nicht den Konzernen überlassen“ (AttacBasisTexte 57). An diesem Abend geht es rund um den öffentlichen Nahverkehr (ÖPNV) in der Südpfalz und wie dieser zum Wohle aller in Zukunft verbessert werden kann. Themen sind Taktung, Barrierefreiheit, Abend- und Nachtverbindungen, Klimaschutz.

Die Teilnahme an der Videokonferenz ist kostenlos. Zugangsdaten werden per E-Mail zugesandt. Es können auch ein Kurzbericht und weitere Informationen angefordert werden. Bitte vorher bis spätestens 4. November anmelden bei kandel@attac.de.