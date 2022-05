Zu mehreren Geschwindigkeitskontrollen rückte die Polizei am Sonntag aus. Von 8.15 bis 8.45 Uhr überwachten die Beamten den Verkehr in der Straße Am Unkenfunk in Germersheim. Dort kam es zu zwei Geschwindigkeitsverstößen. In der Schwegenheimer Straße in Lingenfeld waren von 8.50 bis 9.45 Uhr 17 Verkehrsteilnehmer zu schnell unterwegs, heißt es im Polizeibericht. Der Spitzenreiter wurde bei erlaubten 30 km/h mit Tempo 60 gemessen. Es folgte eine Kontrolle in der Josef-Probst-Straße in Germersheim. Hier wurden von 11.45 bis 12.45 Uhr acht Autofahrer ohne Gurt verwarnt. Zu Geschwindigkeitsüberschreitungen kam es hier nicht.