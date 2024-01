Den Bellheimer Bürgerbus können Senioren und Seniorinnen sowie Menschen mit Mobilitätseinschränkungen nutzen. Er steht jeden Donnerstag zwischen 9 und 18 Uhr zur Verfügung. Der Bus fährt sowohl innerhalb von Bellheim, als auch nach Germersheim etwa zur Kreisverwaltung, zum Sozialkaufhaus und zur „Tafel“, zu Fachärzten, aber auch zu Krankenhäusern in Germersheim, Kandel, Landau und Speyer. Jeweils am Dienstag zuvor können unter der Telefonnummer 0172 2601622 von 14.30 und 17.30 Uhr Fahrten angemeldet werden; außerhalb dieser Zeiten ist das nicht möglich. Absagen sollen über das Sekretariat der Ortsgemeinde Bellheim getätigt werden. Sprechzeiten sind in der Regel mittwochs und donnerstags, 9 bis 12 Uhr, und zusätzlich mittwochs, 15 bis 17 Uhr.