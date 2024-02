Alljährlich wird die Fastenaktion des größten katholischen Hilfswerks Misereor in einem anderen Bistum eröffnet. In diesem Jahr hat das Bistum Speyer gemeinsam mit dem Heinrich-Pesch-Haus in Ludwigshafen die Verantwortung übernommen. Von Aschermittwoch bis Sonntag, 14. bis 18. Februar, finden dazu in der Region mehrere Veranstaltungen statt; nähere Infos gibt es im Internet unter misereor.de/eroeffnung. Unter anderem gibt es wieder eine dezentrale Wallfahrt, um auf die Anliegen der Menschen im Globalen Süden aufmerksam zu machen. Die Pilgerinnen und Pilger werden sich in Kleingruppen mit dem Misereor-„Hungertuch“ auf den Weg machen. Dieses Tuch wurde von dem Künstler Emeka Udemba gestaltet und soll zur Reflexion und Auseinandersetzung einladen. Eine der Wallfahrtsgruppen ist am Freitag, 16. Februar, in der katholischen Pfarrei Seliger Paul Josef Nardini zu Gast. Um 18 Uhr lädt diese zusammen mit den Verantwortlichen der Pfarrei zu einer Andacht ins Pfarrheim Lingenfeld ein.