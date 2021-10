Automatisierungslösungen, also Technik, die Handarbeit ersetzt, aus dem Programm der 15 Unternehmen der Hahn Group mit Sitz in Rheinböllen sind bei einer mobilen Messe am Donnerstag und Freitag, 28. und 29. Oktober, jeweils von 9 bis 17 Uhr in der Hockenheimer Straße 3 in Germersheim zu sehen. Dort wird auf dem Gelände der Firma Walther Systemtechnik, die seit 2019 zur Gruppe gehört, ein Ausstellungstruck Station machen. Auf 60 Quadratmetern im Lastzug sollen digitale und serviceorientierte Konzepte gezeigt und darüber informiert werden. Auf der Begleitausstellung würden auf weiteren 80 Quadratmetern vor dem Truck Automatisierungstechnologien erlebbar. Die Hahn Group zählt sich mit ihren rund 1600 Mitarbeitern zu den großen Automatisierungsunternehmen in Deutschland und Europa. Hier finden sich ihre meisten Niederlassungen. Darüber hinaus aber auch in China, Indien und Nordamerika. Hinter der Hahn Group wiederum steht mehrheitlich die Ruhrkohle-AG-Stiftung Beteiligungsgesellschaft.