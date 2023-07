Knapp 220 Einsatzkräfte aus dem ganzen Landkreis wurden am zweiten Jahrestag nach der Naturkatastrophe im Ahrtal in der „Dampfnudel“ für ihren ehrenamtlichen Einsatz vor Ort ausgezeichnet.

„Sie haben Leben gerettet, Elend gelindert und Hoffnung gegeben. Wir alle sind froh und dankbar, dass wir Sie haben. Ein riesengroßes Dankeschön an Sie alle“, sagte Landrat Fritz Brechtel bei der Verleihung der Fluthilfemedaillen des Landes in Rülzheim. Gemeinsam mit Brand- und Katastrophenschutzinspekteur Mike Schönlaub nahm er die feierliche Ehrung vor. Insgesamt waren damals rund 320 Einsatzkräfte von Feuerwehren, Deutscher Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG), Technischem Hilfswerk (THW), Malteser und Deutschem Roten Kreuz (DRK) aus dem Kreis im Katastrophengebiet im Einsatz. Wer nicht am Ehrungsabend teilnehmen konnte, erhält seine Auszeichnung über seine Hilfsorganisation, informierte die Kreisverwaltung.

„Genießen Sie diesen Abend“, sagte der Kreischef zu den Einsatzkräften und ihren Begleitungen. Er erinnerte an das Unfassbare und eine schwierige Entscheidung: „Damals kamen Sie auf mich zu und wollten spontan helfen. Dabei war gleichzeitig ein Rheinhochwasser angesagt, was unter Umständen alle Kräfte hier gefordert hätte.“ Als absehbar war, dass das Hochwasser nicht so heftig kommen sollte, wie zunächst vorhergesagt, habe er sofort sein Ok gegeben. Alle hätten ehrenamtlich geholfen, in ihrer Freizeit, teilweise sogar den Jahresurlaub dafür genommen. Die Erlebnisse vor Ort seien schwierig, katastrophal gewesen, auch emotional. Brechtel zollte nicht nur den Einsatzkräften seinen Respekt, sondern dankte auch den Privatpersonen und Unternehmen, die gespendet und geholfen haben.

Kulinarik und Musik

Für den kulinarischen Teil sorgte die Feuerwehr Rülzheim. Musiziert wurde von den Musikschulen Germersheim und Kandel: Annika Przygode (Gesang) und Bernhard Stephan (Klavier) aus Germersheim sowie Regina Wilke (Cello), Johann German (Klavier) und Margarete Mildner (Violine).

Für zwei Gäste gab es noch eine Überraschung: Rülzheims Bürgermeister Reiner Hör erhielt die Deutsche Feuerwehr-Ehrenmedaille für seinen Einsatz und seine Unterstützung der Freiwilligen Feuerwehr und der Feuerwehrmusik. Gerührt nahm Hör die Auszeichnung vom stellvertretenden Verbandsvorsitzenden des Regional-Feuerwehrverbands Vorderpfalz, Stefan Bruck, entgegen und reichte sie direkt weiter an die Rülzheimer Feuerwehrleute. „Ihr habt sie verdient, doch nicht ich.“ Überrascht wurde auch Hans-Dieter Anders, seit 50 Jahren DLRG-Mitglied. Ihm überreichte der rheinland-pfälzische DLRG-Präsident Andreas Back eine Urkunde.

Freunde aus Allgäu zu Besuch

Gekommen waren an diesem Abend auch Gäste aus der Lokal- und Landespolitik sowie THW-Mitglieder aus Wangen im Allgäu. Zu dieser Einheit war durch den gemeinsamen, wochenlangen Einsatz im Ahrtal eine besondere Freundschaft entstanden. Mike Schönlaub hatte bei einem Hilfseinsatz dort die Einsatzleitung eines großen Abschnittes übernommen und berichtete von seinen Erlebnissen. „Spätestens nach dieser Katastrophe und Ihren Erlebnissen muss es allen klar sein: Wir dürfen nicht am Katastrophenschutz und der Ausrüstung sparen!“, sagte Brechtel abschließend.