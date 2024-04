Markus Brunsch bleibt Vorsitzender des Heimatvereins. Er wurde in der Jahreshauptversammlung einstimmig wieder gewählt wie auch seine bisherigen Vorstandsmitglieder, wobei es jetzt sechs Beisitzer gibt. Im Vereins sind aktuell etwa 100 Mitglieder, die größte Gruppe Linedance „Just 4 kicks“ hat 30 Tänzerinnen und Tänzer. Über einen Anfängerkurs ist der Neueinstieg in die Tanzgruppe möglich . Treffpunkt ist donnerstags ab 18 Uhr im Bayerischen Hof. Die Trachtengruppe, die nationale und internationale Volks- und Heimattänze aufführt, trifft sich montags von 20 bis 22 Uhr in der Bienwaldhalle und hat vier Tanzpaare. Der nächste Auftritt soll beim Tanznachmittag des Verbandes vom 19. bis 21. April in Bad Bergzabern sein. Der Malerkreis mit etwa zehn Aktiven trifft sich alle 14 Tage im Lupperthaus. Einstimmig beschlossen wurde eine Beitragserhöhung von jährlich 15 Euro auf 20 Euro, wobei die zweite Person aus der Familie nur die Hälfte bezahlt. Geworben wird um Helfer beim Maibaumfest am 30. April, zur Wörther Kerwe und zu „Weihnachten im Dorf“. Ein besonderer Höhepunkt im Vereinsleben wird die diesjährige Johannisfeier des Landesverbandes am Samstag, 22. Juni, in Wörth auf dem Gelände des Schützenvereins sein.

Neuwahlen

Vorsitzender: Markus Brunsch, zweiter Vorsitzender: Jean-Jacques Berger, Kassenwartin: Corinna Zimmermann, Schriftführerin: Annette Brunsch, Beisitzer: Waltraud Wilhelm, Martina Gantz, Gudrun Hellmann, Susanne Schneider, Inge Ritter und Nicole Weiß, Kassenprüfer: Hannedora Klippel, Edel und Bernd Schab.