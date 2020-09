Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) ist am Montag auf Einladung der Sozialdemokratischen Gemeinschaft der Kommunalpolitik (SGK) zu einem kurzen Besuch ins Hagenbacher Kulturzentrum gekommen. Der Abend bot SPD-Kommunalpolitikern unter anderem die Möglichkeit, Dreyer Fragen zu stellen, die sie in ihrem politischen Alltag beschäftigen. In ihrer Ansprache richtete die Ministerpräsidentin einen deutlichen Appell an die Genossen, die in den Kommunen tätig sind: „Geld ist da, ihr müsst es nur abrufen“, sagte Dreyer. Damit trat sie der häufig geäußerten Kritik entgegen, wonach die Kommunen wegen leerer Kassen kaum handlungsfähig seien. Es gebe genügend Förderprogramme für Kommunen, sagte sie. Die Genossen in den Landkreisen, Städten und Ortsgemeinden müssten darauf drängen, dass diese Töpfe auch genutzt werden.