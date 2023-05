Die Stadt lädt ab dem kommenden Wochenende zum Maimarkt ein. Auf dem Festplatz am St. Georgturm wird es mit Attraktionen wie dem Star Fighter und einem Süßwarenstand alle klassischen Angebote eines Jahrmarkts geben, so offizielle Angaben. Bürgermeister Michael Niedermeier wird den Markt am Samstag, 20. Mai, um 17 Uhr eröffnen. Ebenfalls am Samstag findet um 16 Uhr die Kunstvernissage „(DE)maskierte Dialoge, lassen wir die Masken fallen?“ der angehenden Kunsttherapeutin Alina Eberle im Rathaus statt. Ihre Ausstellung ist samstags und sonntags von 13 bis 18 Uhr geöffnet. Weitergehend ist sonntags auf dem „Plätzel “ von 11 bis 18 Uhr der Bauermarkt zu finden, wo Produkte aus der Region angeboten werden. Gleichzeitig bieten Händler in der Marktstraße ihre Waren an, zu der eine große Auswahl an Textilien gehört. Dabei gibt es spezielle Marktangebote. Ein weiterer Veranstaltungspunkt ist der verkaufsoffene Sonntag, an dem die Geschäfte von 13 bis 18 Uhr geöffnet sind. Seinen Abschluss findet der Maimarkt mit dem Familiendienstag. An diesem Tag haben die Fahrgeschäfte ermäßigte Preise. Während des gesamten Fests wird für musikalische Untermalung gesorgt, beispielsweise durch die Stadtkapelle Kandel oder die Bands Birch Tree und Bienwald Oldies.