„Eine gute Nachricht“ hatte Bürgermeister Gerald Job (FWG) für den Verbandsgemeinderat Bellheim im Gepäck, der am Mittwoch in Ottersheim tagte. Der Ergebnishaushalt des Jahres 2022 ist demnach mit 987.000 Euro im Plus und der Finanzhaushalt mit 14.000 Euro. Behandelt werden soll das Thema aber erst nach den Sommerferien. „Wir diskutieren heute nicht über die Umlage“, sagte denn auch CDU-Fraktionssprecher Alfred Gadinger vorsorglich. Eine Umlage zahlen die Ortsgemeinden an die Verbandsgemeinde, zur Erfüllung übergreifender Aufgaben. „Ich hab’ mich nicht gemeldet“, erwiderte sein Parteifreund Ulrich Christmann, Beigeordneter der Verbandsgemeinde und Ortsbürgermeister von Knittelsheim, unter dem Lachen der übrigen Ratskollegen. Wieder ernst werdend, wies Job darauf hin, dass das Plus gut ist und mahnte zur Ausgabendisziplin. Die Kommune müsse einen zumindest ausgeglichenen Haushalt vorweisen. Denn die Kommunalaufsicht habe derzeit verstärkt ein Auge darauf und mache Druck, dass im Falle eines Defizits die Steuersätze angehoben werden. Seine Aussage traf er mit Blick auf Freisbach. Die Gemeinde muss gerade bangen, dass die Kreisverwaltung ihren defizitären Haushalt nicht genehmigt, sollten nicht die Steuern weiter angehoben werden. Für diesen Fall hat der Gemeinderat jüngst angekündigt, geschlossen zurücktreten zu wollen.