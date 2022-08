Neuer Vorsitzender der FDP Bellheim ist Marcel Christmann, der den Vorsitz von Harald Walter, amtierender Beigeordneter der Ortsgemeinde Bellheim, übernimmt. Walter wurde seinerseits Stellvertreter. Mit der Übergabe an den 28-jährigen Bellheimer Gemeinderat Christmann vollziehen die Liberalen einerseits einen Generationswechsel, andererseits stellen sie sich im Vorfeld der Kommunalwahlen personell breiter auf. Weiterer Stellvertreter ist der Fraktionsvorsitzende im Bellheimer Gemeinderat Christian Hambsch. Zu Beisitzern wurden Jeannette Becht, Bernd Dietrich und Pascal Mees gewählt. Der Vorsitzende des Pfälzer FDP-Bezirksverbandes Staatssekretär Andy Becht wurde Ende der 90er mit 24 Jahren einst selbst in dieses Amt gewählt. Marcel Christmann stammt aus Kusel und wohnt seit 2014 in Bellheim. Er ist Elektroingenieur bei der Pfalzwerke-Gruppe und engagiert sich unter anderem als Jugendbetreuer in der Abteilung Tischtennis beim VfL Bellheim.