Die Gelben Säcke sollen bleiben. Aber die Qualität soll besser werden. Dem hat der Kreistag am Montag zugestimmt. Die Säcke, mit denen der Verpackungsmüll im Landkreis gesammelt wird, waren in Frage gestellt worden, weil das Material teilweise miserabel war und es immer wieder zu Lieferengpässen kam. Alternative wäre eine Umstellung auf die Gelbe Tonne.

„Wir können das Thema nicht originär beschließen“, sagte Landrat Fritz Brechtel (CDU) in der Sitzung des Kreistags. Denn die Art der Sammlung bestimmt grundsätzlich das Duale System Deutschland (DSD). Betreiber sind die Hersteller der Verpackungsmaterialien, die Entsorgungsfirmen beauftragen. Will der Landkreis das Sammelsystem umstellen, muss er das mit dem DSD abstimmen. Gespräche ergaben, dass die dualen Systeme die Gelben Säcke beibehalten möchten, ergänzt um eine Behältersammlung an Stellen, wo sehr viel Müll anfällt. Bereits seit einigen Jahren würden in großen Wohnanlagen und Gewerbebetrieben nach und nach auf feste Behälter umgestellt. Den Mindestanforderungen der Kreisverwaltung an eine flächendeckende Umstellung auf die Gelbe Tonne stimme DSD nicht zu. Dazu gehört unter anderem eine Leerung alle zwei Wochen und großzügige Mitnahme von Beistellmengen.

Bessere Säcke gewünscht

Mit einer Online-Umfrage hatte die Kreisverwaltung die Bürger gefragt, welches System sie bevorzugen. Rund 7000 Menschen haben teilgenommen. Rund 51,5 Prozent waren für die Tonne, 48,5 für die Säcke – wobei sich jeder Dritte eine bessere Qualität wünscht. Das Stimmungsbild veranlasse, so die Behörde, nicht dazu, die Tonne einzuführen. Die Kreisverwaltung werde versuchen, so schnell wie möglich auf eine bessere Qualität einzuwirken. Das Duale System habe zugesagt, dass die Wertstoffsäcke spätestens ab Januar 2025 besser werden.

„Wir haben die Mehrheit für die Tonne gesehen“, bemerkte SPD-Fraktionssprecher Dennis Nitsche in der Sitzung. Das Thema tauche alle paar Jahre wieder auf. Es müsse „die letzte Chance“ für DSD sein, die Säcke zu verbessern.