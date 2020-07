Im Lastwagenwerk Wörth wurde weiter nur ein Mitarbeiter positiv auf eine Infektion mit dem Coronavirus getestet. Im Global Logistics Center in Germersheim ist bisher kein Fall einer Infektion bekannt. (beides Stand Freitagmorgen). Das teilte ein Daimler- Unternehmenssprecher auf Anfrage der RHEINPFALZ mit.

Das Unternehmen habe jedoch die Entwicklung in Schwegenheim und die steigende Anzahl an Corona-Fällen verfolgt, so der Sprecher. Daher habe das Lastwagenwerk gezielt Mitarbeiter angesprochen, die in Schwegenheim wohnen. Sie sollten zunächst im Homeoffice arbeiten und sich vielleicht auf eine Infektion mit dem Virus testen lassen, so der Daimer-Sprecher. Das Unternehmen habe angeboten, die Kosten für den Corona-Test zu übernehmen.