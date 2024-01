Um die Nachfolge von Landrat Fritz Brechtel (CDU, Rülzheim), der am Jahresende aus dem Amt scheiden wird, bewerben sich bisher drei Kandidaten: Nach Martin Brandl (CDU, Rülzheim) und Volker Hardardt (FWG, Lustadt) hat nun Ziya Yüksel (SPD, Kuhardt) seinen Hut in den Ring geworfen.

„Der Gedanke einer Kandidatur reifte schon länger in mir“, sagte Yüksel bei der SPD-Kreisdelegiertenkonferenz. Letztendlich hätten ihn die Entwicklungen der letzten Wochen, aber auch viel Zuspruch und Empfehlungen von verschiedenen Stellen zu diesem Schritt bewogen.

Der 52-jährige Chemikant bei der BASF ist mit fünf Jahren aus der Türkei nach Deutschland gekommen. Seit 2002 hat er die deutsche Staatsangehörigkeit. Er ist verheiratet und hat zwei Kinder. Sein Ziel: Menschen zusammenführen, Gemeinsamkeiten und neue Werte schaffen. Die Gesellschaft brauche jetzt eine starke Persönlichkeit, die verbindet und zugleich klar benennt, was aus dem Ruder läuft. „Es ist an der Zeit, dass jemand mit meiner Biografie alle Menschen im Kreis mitnimmt und alle zum gemeinsamen Einsatz für eine gemeinsame Zukunft in unserer Heimat einlädt“, sagt Yüksel.

Zu seinem persönlichen Hintergrund sagte er: „Der Einsatz für meine Mitmenschen in meiner Heimat liegt mir am Herzen, ob in meinem Betrieb für meine Kolleginnen und Kollegen, im Kreis für unsere Mitmenschen oder ganz konkret in der Kommunalpolitik vor Ort.“

Zum Einsatz einladen

Was ihn umtreibe und motiviere, sei, dass er durch seine langjährige Tätigkeit in verschiedenen Migrationsgremien immer wieder gesehen habe, „wie sehr sich zugewanderte Menschen nach Heimat sehnen und gerne hier leben“. Zudem seien die Menschen im Kreis Germersheim, in der Südpfalz herzlich und gastfreundlich. Aber es braucht nach Yüksels Ansicht jemanden wie ihn, „der sich in beiden Welten beheimatet fühlt und durch seine Vita authentisch und glaubhaft auf die Menschen zugeht und zum gemeinsamen Einsatz für eine gemeinsame Zukunft einlädt“.

Das Kuhardter Gemeinderatsmitglied ist Vorsitzender des Beirats für Migration und Integration im Landkreis Germersheim, der 40.000 Menschen betrifft, Mitglied im Landesvorstand der Beiräte für Migration und Integration, Mitglied im interkulturellen Bundesarbeitskreis der Gewerkschaft IG BCE, Vertrauensmann in der Vertrauensleute-Leitung der BASF. Bis 2022 war er Vorsitzender der SPD-Landes-AG Migration und Vielfalt sowie Vorstandsmitglied der SPD-Bundes-AG Migration und Vielfalt.

Info

Die Landratswahl findet zusammen mit den Europa- und Kommunalwahlen am 9. Juni statt.