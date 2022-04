Das Landesimpfzentrum in Wörth ist geschlossen und schon abgebaut. In Absprache mit dem Land Rheinland-Pfalz werde derzeit „eine deutlich kleinere Einrichtung“ in Germersheim aufgebaut. Das teilte die Kreisverwaltung jetzt mit. Die Inbetriebnahme sei für spätestens Juni geplant. Bis dahin könnten Impfwillige zum Beispiel den Impfbus nutzen, der weiterhin regelmäßig im Kreis Station macht.