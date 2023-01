Um „Kunst gegen Komasaufen“ geht es bei der Kampagne „bunt statt blau“ von DAK-Gesundheit und Blaues Kreuz. Zum 14. Mal werden die besten Schülerplakate gegen Alkoholmissbrauch gesucht. Schülerinnen und Schülern zwischen 12 und 17 Jahren können sich an dem Wettbewerb beteiligen, für den laut DAK seit 2010 bundesweit mehr als 122.000 Schüler bunte Plakate gegen das Komasaufen gestaltet haben. Einsendeschluss ist der 31. März. Anschließend werden in allen Bundesländern die besten Siegerplakate ausgezeichnet. Im Mai wählt eine Jury aus den 16 Landessiegern die Bundessieger. Auch im Jahr 2023 winkt den Schülern, die über die sozialen Netzwerke teilnehmen, ein Instagram-Sonderpreis: Wer ein Bild von seinem Plakat oder ein Video hochlädt, hat die Chance auf ein Preisgeld in Höhe von 300 Euro. Weitere Informationen und die Teilnahmebedingungen gibt es unter: www.dak.de/buntstattblau.

Verbunden mit der Kampagne ist die „Aktion Glasklar“, die seit 18 Jahren Schüler, Lehrer und Eltern über die Folgen von Alkoholmissbrauch aufklärt. Aktuelle Zahlen des Statistischen Landesamtes zeigen, dass in Pandemiezeiten in Germersheim weniger Schulkinder wegen Alkoholmissbrauchs ins Krankenhaus kamen. Danach gab es beim sogenannten Rauschtrinken 2021 in Germersheim 16 Behandlungsfälle. Im Vorjahr waren es nur 15. Landesweit gab es im Jahr 2020 693 Behandlungsfälle und 561 im Jahr darauf, informierte die DAK.