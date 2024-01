Susanne Schellenbach-Andres (Westheim) ist Vorsitzende des Kreiselternausschusses (KEA). In der Kreisverwaltung fand kürzlich die konstituierende Sitzung des neu gewählten Kea-Vorstands statt. Zum Stellvertreter wurde Christian Systermans (Westheim) gewählt. Systermans wird als beratendes Mitglied in den Jugendhilfeausschuss (JHA) entsandt, seine Stellvertreterin ist Kathrin Ziegler (Westheim). Der neue KEA-Vorstand freut sich auf eine gute Zusammenarbeit und regelmäßigen regen Austausch mit allen Kita-Akteuren. Bei Fragen, Anregungen und Problemen rund um den Kita-Bereich ist der KEA-Vorstand per E-Mail unter kontakt@kea-germersheim.de erreichbar.