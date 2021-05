Die Impfstoffzuteilung sei gerade „dürftig“, deshalb könne das Impfzentrum im Wörther Hafengebiet derzeit nicht mit Volllast betrieben werden. Das teilte die Kreisverwaltung auf Anfrage mit.

Aktuell erreiche das Impfzentrum Wörth deutlich weniger als die Hälfte der eigentlichen Leistungsfähigkeit. In der laufenden Woche werden zirka 3100 Impfungen verabreicht. Für die Kalenderwoche 20 (17. bis 23. Mai) werde mit 4000 Impfungen gerechnet. Zum Vergleich: Wenn alle fünf Impfstraßen in der Halle betrieben werden, können im Zwei-Schicht-Betrieb insgesamt 2000 Menschen an einem einzigen Tag geimpft werden. Ende April hatte Landrat Fritz Brechtel die Hoffnung geäußert, in Impfzentrum pro Woche 14.000 Menschen impfen zu können.

Derzeit werde überwiegend das Präparat von Biontech-Pfizer verabreicht, hieß es von der Kreisverwaltung. Dazu komme in geringeren Anteilen der Impfstoff des Herstellers Moderna.