Ein „sehr langsam fahrender Krankenfahrstuhl“ auf dem Standstreifen der B9 in Richtung Germersheim ist am Montag gegen 10.20 Uhr mehreren Verkehrsteilnehmern aufgefallen. Sie meldeten ihre Beobachtung der Polizei. Eine Streife traf auf Höhe der B9-Anschlussstelle Schwegenheim einen 74-jährigen Mann auf seinem Krankenfahrstuhl an. Das Gefährt hat eine Höchstgeschwindigkeit von 45 Stundenkilometern und darf somit nicht auf Kraftfahrstraßen wie der B9 gefahren werden, informiert die Polizei. Der 74-Jährige gab an, er habe auf sein Navigationsgerät vertraut und sich daher verfahren. Andere Verkehrsteilnehmer gefährdete er offenbar nicht, teilen die Beamten mit. Gleichwohl sieht der Mann einem Ordnungswidrigkeitsverfahren entgegen.