Im Jahr 2000 war die Ortsgemeinde Knittelsheim Schwerpunktgemeinde bei der Dorferneuerung. Und eigentlich sollte die Dorferneuerung dieses Jahr wieder ein zentrales Thema im Ort sein. Daraus wird aber nichts – weil die Kommune eine Vorgabe nicht erfüllt. Es gibt jedoch auch eine gute Nachricht.

Das „Kätzeldorf“ soll 2021 wieder Schwerpunktgemeinde bei der Dorferneuerung werden und will auch wieder am Landeswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ teilnehmen. So hatte es der