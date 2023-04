Das fast vier Millionen Euro teure Projekt hat Gestalt angenommen: Der neue Anbau an die Kindertagesstätte (Kita) „Villa Murmelstein“ wird aber später als vorgesehen in Betrieb genommen. Mit dem Anbau soll Platz für zwei weitere Gruppen und eine Mensa geschaffen werden. Wie geplant, steht laut Ortsbürgermeister Volker Hardardt (FWG) der Rohbau seit Mitte Dezember: „Das Gebäude ist eingerüstet. Jetzt warten wir auf die Dachkonstruktion und das Dach.“ Weil der Dachaufbau aber geändert werden müsse, verzögere sich das Projekt um etwa vier Wochen – und es entstünden Mehrkosten von rund 34.000 Euro. Die Kosten für die Zimmererarbeiten steigen von geplanten 46.000 auf 80.000 Euro. Den Nachtrag soll der Gemeinderat am Donnerstag beschließen. Fast 1,1 Millionen Euro kosten die Arbeiten, die der Gemeinderat bereits in der März-Sitzung vergeben hatte. Eigentlich wollte die Kommune den Anbau noch Ende dieses Jahres eröffnen. Wegen des Dachaufbau-Problems und der „Vorlaufzeiten für Handwerker“ kündigt Hardardt nun die Eröffnung für April 2024 an.

Ratssitzung am Donnerstag, 13. April, 19.30 Uhr, im Rathaus. Weitere Themen: Neufassung der Satzung für den Feld- und Weinbergschutz, Bauanträge, Einwohnerfragestunde.