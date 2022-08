Die Kirchenchöre St. Jakobus Germersheim und St. Martinus Lingenfeld feiern gemeinsam das 40-jährige Bestehen des Germersheimer Chores mit einem festlichen Konzert am Sonntag, 20. November, 17 Uhr, in der Jakobus-Pfarrkirche Germersheim. Für dieses Projekt werden erfahrene Sänger gesucht. Zur Aufführung sind unter anderem folgende Werke geistlicher Chormusik vorgesehen: „Benedictus sit Deus“ von Wolfgang Amadeus Mozart und „Missa Sancti Nicolai in G für Soli, Chor und Orchester“ von Franz Joseph Haydn. Die Chorproben finden jeweils um 19.30 Uhr statt, donnerstags in Lingenfeld, im katholischen Pfarrheim und freitags in Pfarrheim in Germersheim. Die erste gemeinsame Probe findet am Donnerstag, 11. August, 19.30 Uhr, in Lingenfeld statt. Informationen bei Klaus Fischer, Lingenfeld, Telefonnummer 06344 8166 und Ansgar Mohr, Germersheim, per E-Mail ansgar.mohr@dbt-mohr.de.