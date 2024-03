Rechtzeitig vor Ostern sind die Sanierungsarbeiten an der katholischen Pfarrkirche St. Mauritius mit dem Wiedereinbau der Orgel abgeschlossen. Damit geht eine fast zweieinhalb Jahre dauernde Baumaßnahme zu Ende.

Schon vor Jahren waren im Mauerwerk am Aufgang zur Empore Risse entdeckt worden, die bis dahin immer nur notdürftig zugespeist wurden, was aber eigentlich mehr Schönheitsreparaturen gewesen waren. Dann hatten Untersuchungen ergeben, dass die sich an den Turm angrenzenden Dächer und Decken um etwa 10 Zentimeter abgesenkt haben, sodass eine größere Sanierung fällig wurde.

Die Arbeiten begannen im Dezember 2021 und sollten im darauffolgenden Frühjahr unterbrochen werden, um die auf dem Speicher lebenden Fledermäuse bei der Aufzucht ihrer Jungen nicht zu stören. Da aber eine Art Fluchttunnel errichtet werden konnte, konnten, in enger Abstimmung mit dem Naturschutzbund Südpfalz, die Sanierungsarbeiten weitergehen. Im Laufe dieser Arbeiten stellten sich immer mehr Schäden am Dachgebälk heraus. Durch eingedrungene Feuchtigkeit und Schädlingsbefall waren so ziemlich alle Querbalken angefault und morsch, sodass sie teilweise ausgetauscht werden mussten. In sämtlichen Traufpunkten wurde ein großer Schädlingsbefall festgestellt, wodurch die Anschlüsse und Sparren angegriffen waren.

Bei den weiteren Arbeiten wurde festgestellt, dass auch das Profilgesims aus Nadelholz durch den Hausbock teilweise stark beschädigt ist und erneuert werden musste, ebenso die Deckenbalkenköpfe. Zusätzlich wurde an zwei Deckenbalkenköpfen sowie im gemauerten Giebel Richtung Osten Hausschwamm festgestellt, der auch in das Mauerwerk eingedrungen ist, weshalb die Mauerfugen ausgekratzt und erneuert werden mussten.

Noch Arbeiten an den Lampen

Trotz größtmöglicher Vorsicht sind auch Schäden an der Kirchendecke über der Empore entstanden, die verpresst wurden. Der Farbanstrich dort musste erneuert werden, um die optische Gesamtwirkung der Kirchendecke wiederherzustellen. Für diese Arbeiten musste die Orgel ausgebaut werden. Sie wurde im Keller zwischengelagert. Mittlerweile ist sie wieder eingebaut, die Osterfeiertage können also wieder im üblichen Rahmen gefeiert werden. In mehrwöchiger Arbeit wurde die Orgel gestimmt und spielfertig gemacht. Zwei Pfeifen waren durch die Zwischenlagerung beschädigt worden und mussten ersetzt werden.

Trotz der wesentlich umfangreicheren Arbeiten, die zu Beginn der Baumaßnahme so nicht eingeplant waren, wurde die eingeplante Summe von 800.000 Euro nur etwas überschritten. Die Kosten belaufen sich jetzt auf etwa 870.000 Euro. Da die Rülzheimer Pfarrkirche die Hauptkirche der Pfarrei Hl. Theodard ist, übernimmt die Diözese Speyer 65 Prozent. Den Rest muss die Kirchenstiftung aus ihren Rücklagen übernehmen, weshalb sie immer noch für Spenden dankbar ist.

In absehbarer Zeit sind keine größere Sanierungsarbeiten mehr geplant, wie Pfarrer Michael Kolb im Gespräch versicherte. Irgendwann einmal müsste der Innenanstrich erneuert werden, die letzte Erneuerung war im Jahre 2001. Auch soll die Aufhängung der Lampen geändert werden. Diese hängen relativ hoch und können nicht abgesenkt werden, um sie beispielsweise zu säubern oder die Glühbirnen auszutauschen. Daher sollen die Haltedrähte verlängert und so umgeändert werden, dass die Lampen zum Boden hinabgelassen werden können.

Info

Spendenkonto; Katholische Kirchenstiftung, IBAN: DE66 5486 2500 0000 0357 00. Stichwort: Kirchenrenovierung.