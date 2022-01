[Aktualisiert 13.15 Uhr]Eine Weltkriegsbombe ist am Freitag in Karlsruhe erfolgreich entschärft worden. Das teilte die Stadt mit. Die Streckensperrungen unter anderem bei der Deutschen Bahn würden nun wieder aufgehoben. Wegen der Bombenentschärfung hatte es Sperrungen und Behinderungen vor allem im Bahnverkehr gegeben - über Karlsruhe hinaus. Bahnreisende mussten Verspätungen und Zugausfälle in Kauf nehmen. Auch Stadtbahnen fielen aus. Der Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg war am Donnerstag nahe einem Sportplatz gefunden worden.

Der Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg war am Donnerstag nahe einem Sportplatz gefunden worden. Für die Entschärfung wurde das Gelände in einem Radius von 500 Metern um den Fundort gesperrt werden. Knapp 100 Menschen mussten laut Stadt ihre Wohnungen verlassen. Wer für die Dauer der Bombenentschärfung keine andere Unterkunft hatte, konnte in einem nahen Jugendzentrum unterkommen.