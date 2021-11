Im Alter von 74 Jahren ist Karl-Ludwig Jöckle nach längerer Krankheit verstorben. Mit ihm verliert Winden einen engagierten Mitbürger. Vor allem um den Männergesangverein Liederkranz hat er sich bleibende Verdienste erworben. Jöckle war nicht nur aktiver Sänger. Er hat auch im Vorstand des Vereins gerne Aufgaben übernommen, war unter anderem Schriftführer und Zweiter Vorsitzender, ehe die Mitglieder ihn von 1991 bis 1999 zum Vereinsvorsitzenden wählten. In guter Erinnerung bleiben die Feiern zum 110-jährigen und zum 125-jährigen Bestehen des MGV 1872 Liederkranz Winden.

„Prinz KaLu“ setzt Maßstäbe

Jöckle stammt aus einer Sängerfamilie, auch sein Vater Ludwig war Sänger im MGV und Vorsitzender des Protestantischen Kirchenchores. Dass sein Liederkranz in jüngster Zeit aufgelöst werden musste, war schwer für den engagierten Sänger. Gerne ließ er sich auch in die Pflicht nehmen, als vor Jahren die „Winnemer Faschingsgemeinschaft – WiFaGe“ ins Leben gerufen wurde und in einigen Kampagnen Prunksitzungen organisierte. „Prinz KaLu“, wie er sich nannte, hatte mit Prinzessin Bärbel Maßstäbe im närrischen Dorfleben gesetzt, an die man sich noch heute gerne erinnert.

Karl-Ludwig Jöckle war zudem kommunalpolitisch engagiert. So war er Gründungsmitglied des SPD-Ortsvereins Winden und gehörte zwischen 1994 und 2004 auch dem Ortsgemeinderat und Ausschüssen der Verbandsgemeinde Kandel an. Die Trauerfeier für Karl-Ludwig Jöckle ist am Mittwoch, 24. November, 14 Uhr auf dem Friedhof seiner Heimatgemeinde Winden.