Ehrliche Finder: Am Dienstagabend gaben zwei Jugendliche eine Markenhandtasche mit 110 Euro Bargeld bei der Polizei in Wörth ab. Diese hatten sie zuvor in der S-Bahn gefunden. Die Eigentümerin wurde erreicht und nahm ihre Tasche mit vollständigem Inhalt dankend entgegen, schreibt die Polizei in ihrem Bericht.