Am Samstag, 11. Mai, findet auf dem Königsplatz in Germersheim der erste Innenstadt-Flohmarkt dieser Saison statt. Ob Bücher, Geschirr, Kleidung, Spiele oder Antiquitäten: Alles, was sich im Keller oder auf dem Dachboden findet, darf verkauft werden.

Der Flohmarktverkauf startet um 9 und geht bis 14 Uhr, der Standaufbau ist ab 7.45 Uhr möglich. Die Standplätze sind begrenzt und werden zugeteilt. Jeder Platz hat eine Standlänge von zirka 3 Metern. Gebühren werden keine erhoben. Nicht zugelassen sind gewerbliche Verkäufer.

Zum Verkauf anmelden kann man sich ab sofort bei der Stadtverwaltung Germersheim. Kontakt: Citymanagerin Tami Ziegler, Mail: tami.ziegler@germersheim.eu, Telefon 07274 960-255.