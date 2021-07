Nicht verletzt hat sich ein junger Autofahrer, der kurz eingeschlafen war und dabei die Leitplanke berührte. Allerdings entstand Sachschaden in Höhe von 3500 Euro. Der 23-jähriger Autofahrer befuhr die B 9 in Fahrtrichtung Speyer. Auf Höhe der Ausfahrt Bellheim Süd kam er laut Polizei aufgrund eines sogenannten Sekundenschlafs von der Fahrbahn ab und touchierte die Leitplanke. Statt sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, fuhr er jedoch zunächst nach Hause und kam dann wieder zurück an den Unfallort. Erst dort verständigte er die Polizei. Diese hat die Ermittlungen aufgenommen.