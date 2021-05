Mit einem Gesamtdepotwert von 58.884,68 Euro hat das Team „EZ money“ von der Integrierten Gesamtschule (IGS) Kandel den ersten Platz in der Gesamtdepotwertung beim Planspiel Börse im Kreis Germersheim belegt. Es war die 38. Runde.

Das teilte die ausrichtende Sparkasse Südpfalz mit. Die Schüler Kevin Gimpel und Simon Hartmann erhalten somit einen Geldpreis in Höhe von 200 Euro – und 100 Euro zusätzlich für den 20. Platz im Klassement des Sparkassenverbands Rheinland-Pfalz. Platz zwei in der Gesamtdepotwertung belegt das Team „Zehenschuhe“ des Goethe-Gymnasiums Germersheim (GGG). Die Schüler Philipp Bentz, Marcel Dollt, Sanjai Paramanantham und Maurice Wahl erreichten durch geschicktes Investieren einen Gesamtdepotwert von 58.484,94 Euro und erhalten somit ein Preisgeld von 150 Euro, plus 50 Euro für den 28. Platz im Landesvergleich der Sparkassen. Auf Platz drei landete das Team „Among us Profi“ der IGS Kandel. Jannis Stüber und Arianit Uka erarbeiteten sich einen Depotwert von 57.607,55 Euro und bekommen dafür 100 Euro.

Nachhaltigkeitspreis für „HUgang“

Den ersten Platz im Nachhaltigkeitswettbewerb errang das Goethe-Gymnasium Germersheim. In diesem Wettbewerb werden nach Mitteilung der Sparkasse speziell die Erträge mit nachhaltig eingestuften Wertpapieren ausgewertet. Somit geht die Siegprämie von 200 Euro an Youness Anakhli, Selim Dilmen, Maximilian Sasdrich und Maxim Vollmer vom Team „HUgang“. Sie erzielten einen Ertrag von 4148,35 Euro.

An dem elfwöchigen Wettbewerb beteiligten sich aus dem Landkreis Germersheim 233 Teilnehmer in 95 Teams, die als Spielgeld je 50.000 Euro erhielten, die es zu vermehren galt. Insgesamt haben sich laut Sparkasse knapp 94.000 Teilnehmende aus der ganzen Welt am Planspiel Börse beteiligt, indem sie die Börse beobachteten und Wirtschaftsnachrichten studierten, um so die aussichtsreichsten Transaktionen fürs eigene Depot auszuwählen. Sogar Länder wie Südamerika, Armenien, Vietnam und Singapur seien erstmals dabei gewesen. Ziel des Spiels sei „die finanzielle Bildung junger Menschen (...), damit diese in die Lage versetzt werden, in Zukunft persönliche Finanzentscheidungen fundiert treffen zu können“.

Info

Anmeldung für das Planspiel Börse 2021: Anfang September bei der Sparkasse; Spielzeit: Ende September bis Mitte Dezember.