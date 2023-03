Nach dreijähriger pandemiebedingter Pause lädt der Verein „Indienhilfe Pater Franklin“ am Sonntag, 14. März, zum 42. Hungermarsch ein. Die Veranstaltung beginnt um 9.30 Uhr mit einem Gottesdienst in der Pfarrkirche St. Michael, dem sich ein etwa zwanzig Kilometer langer Marsch durch den Bienwald nach Büchelberg anschließt, wo die Mittagsverpflegung erfolgt. Danach geht es wieder zurück über Berg nach Hagenbach. Spendenkarten gibt es noch in den Pfarrbüros der Umgebung. Unterstützt werden sollen von den Spendengeldern die durch die Corona-Pandemie verursachten erhöhten Kosten in den Vorschulen und Hostels der Indienhilfe. Kontaktadressen: Katholisches Pfarramt Rülzheim, Telefon 07272 919527, oder Hubert Borger, Telefon 07272 4451.